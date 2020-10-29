Врачам, заболевшим коронавирусом, будут бесплатно выдавать "Арепливир"

Компания "Промомед", являющаяся разработчиком "Арепливира" - препарата от коронаивруса, запускает всероссийскую программу по бесплатному предоставлению препарата врачам, работающим в красной зоне.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, на данный момент прорабатывается список регионов для пилотного запуска программы. Помимо этого формируются первые партии "Арепливира" для отгрузки. Компания планирует создание в региональных медицинских центрах запасов этого препарата от COVID-19 для дальнейшего бесплатного лечения врачей.

Более того, ГК "Промомед" выразила готовность в обучении российских врачей тактике лечения коронавируса на основе терапии с использованием профильного препарата.