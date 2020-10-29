В Курганской области хотят выдавать "Коронавир" для лечения на дому

В Курганской области за счет региональных средств планируют закупить препарат от COVID-19 "Коронавир", чтобы выдавать гражданам на амбулаторном лечении. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе губернатора.

Региональные власти уже приобрели дорогостоящий препарат для местных медиков. На данный момент прорабатывается вопрос об обеспечении "Коронавиром" и простых жителей.

Напомним, что "Курганфармация" в скором времени займется покупкой препарата "Фавипиравир" для медицинского персонала, заразившегося коронавирусом. На это также будут выделены региональные средства.