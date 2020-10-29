29 Октября 2020
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Общество Пермский край
видеофиксация камера дорожный знак скорость ограничение (2019) | Фото:Накануне.RU

В Перми завершается установка новых камер фотовидеофиксации на 18 участках дорог

Подрядная организация заканчивает работы по установке и подключению новых камер фотовидеофиксации. Они размещены на аварийно-опасных участках городских дорог и необходимы для контроля различных нарушений ПДД.

В 2020 году администрация Перми совместно с министерством транспорта Пермского края реализует проект по дальнейшему развитию на территории города системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения.

В ходе этого проекта комплексами фотовидеофиксации нарушений ПДД планируется оснастить 16 участков дорожной сети города. Основное внимание уделено оборудованию средствами фотовидеофиксации аварийно-опасных участков. Например, фотовидеофиксаторы устанавливаются на перекрестках бульвара Гагарина и улицы Макаренко, улиц Спешилова и Борцов Революции, улиц Уинской и Пушкарской, улиц Революции и Николая Островского. Всего в рамках этого проекта планируется установить 25 комплексов фотовидеофиксации. Финансирование проекта осуществляется на 75% из бюджета Пермского края, на 25% – из бюджета города.

Кроме того, в этом году 2 фотовидеофиксатора установлено в Перми по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Один из них необходим для контроля запрещенного поворота налево с улицы Мира на улицу Советской Армии (при движении со стороны улицы Кавалерийской). На шоссе Космонавтов, 121 появился фотовидеофиксатор для контроля скорости движения по шоссе Космонавтов (при движении со стороны улицы 9 Мая).

"Новые камеры будут фиксировать разные нарушения – это нарушения по скорости, нарушения по проезду перекрестков. Также они будут осуществлять контроль пропуска пешеходов, запрещенных маневров, фиксировать проезд по полосе для маршрутных транспортных средств. Сейчас процесс установки завершается – по муниципальному контракту все камеры должны быть установлены и подключены к началу ноября", – отметил начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис.

Так, на перекрёстках улиц Мира и Леонова, а также улиц Ленина и Плеханова с помощью фотовидеофиксаторов будет контролироваться соблюдение запрета поворота налево с одного из направлений. Контроль средней скорости движения организован на улицах Якутской, Уинской на участке от улицы Грибоедова до Восточного обхода, а также на Коммунальном мосту. В Кировском районе на улице Маршала Рыбалко на нерегулируемом пешеходном переходе вблизи парка "Счастье есть" установят фотовидеофиксатор, контролирующий предоставление преимущества пешеходам.

Кроме того, с помощью средств фотовидеофиксации будет усилен контроль за движением транспорта по полосам для маршрутных транспортных средств на улицах Спешилова, Энгельса, Комсомольском проспекте.

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В Перми завершается установка новых камер фотовидеофиксации на 18 участках дорог

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Теги: камеры видеофиксации, дороги



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