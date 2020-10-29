В бюджет Перми от реализации в 2019 году муниципального имущества поступило 117 миллионов

Администрация Перми отчиталась о приватизации муниципального имущества в 2019 г. По данным департамента имущественных отношений, бюджетное задание по доходам от приватизации в прошлом г.у установлено в размере 66 млн руб., в том числе планировались поступления от реализации имущества в рамках двух федеральных законов в суммах 41,8 и 24,1 млн руб. соответственно, сообщили Накануне.RU в мэрии.

За 2019 г. было подготовлено и выставлено на торги однократно 56 объектов недвижимости общей площадью 12,4 тыс. кв. метров на общую сумму начальных цен 163,5 млн рублей. Торги состоялись по 23 объектам общей площадью 4,1 тысяча кв. метров на общую сумму цен продажи 67,5 млн рублей, средняя стоимость продажи 1 кв. метра составила 16,2 тысячи рублей.

Кроме того, реализованы доли в праве собственности на земельные участки по улице Максима Горького, 47а по преимущественному праву покупки и по улице 4-я Линия, 7 с аукциона. Также реализованы доли в уставном капитале ООО "Спорткомплекс "Олимпия-Пермь" по цене продажи 178,3 млн рублей по преимущественному праву покупки.

В рамках Федерального закона №159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" за отчетный период арендаторами-субъектами малого и среднего предпринимательства выкуплено 12 объектов недвижимости общей площадью 2,8 тысяч кв. метров на общую сумму 49,3 млн рублей.

"В бюджет города в 2019 г. от реализации объектов недвижимости поступило 117,2 млн руб., что составило 177,7% от планового показателя бюджетного задания. Из них 74,6 млн руб. – в рамках Закона № 178-ФЗ и 42,6 млн руб. – в рамках Закона №159-ФЗ", – отмечают в департаменте имущественных отношений.

Перевыполнение бюджетного задания по доходам от реализации муниципального имущества связано с продажей здания с единовременной оплатой (цена продажи составила 18,4 млн руб. без учета НДС) в рамках закона №159-ФЗ с торгов и продажи отдельно стоящего здания с земельным участком по улице Максима Горького, 80, цена продажи которого составила 44,7 млн руб.