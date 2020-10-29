Глава Перми встретился с создателями лучших работ "Аллеи проектов"

Глава Перми Дмитрий Самойлов встретился со школьниками, создавшими лучшие работы для "Аллеи проектов", сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Проектная школа главы города" – совместный проект Агентства стратегических инициатив, администрации и департамента образования, запущенный в ноябре 2019 г. Общегородское мероприятие "Аллея проектов" проводится в рамках федеральной программы "Кадры будущего для регионов". Эта инициатива направлена на формирование с помощью наставников региональных лидерских команд из числа активных школьников, ориентированных на социально-экономическое развитие города. Одна из задач участников проектной школы – создать городской проект в соответствии с утвержденными показателями стратегии развития Перми.

В течение г.а команды учеников из разных школ Перми работали над созданием своего продукта в рамках "Проектной школы главы города". 20 октября состоялась презентация работ школьников. Представление проходило в формате ВКС. В "Аллее проектов" приняли участие 93 школьника вместе с представителями предприятий и профильных городских департаментов. Они презентовали девять проектов. С авторами лучших из них 23 октября в формате ВКС побеседовал Самойлов. Ребята представили ему проекты "Остановка. Все культурно", "Трансспоттинг", "Твой шанс из Перми", "Perm.GO" и "Экофлакон".

"Я поздравляю все пять команд с победой. Ваши работы не оторваны от жизни, а имеют очень серьёзную основу – стратегию социально-экономического развития Перми. Я обратил внимание, что в состав команд входят ребята из разных школ, это значит, что между учебными заведениями создаются очень прочные горизонтальные связи. Ребятам помогают тьюторы из ведущих вузов и пермских предприятий, мы движемся в той же логике, что и городские проекты "Золотой резерв" и "Уникальные школы". Ваши идеи действительно нужны городу. Я дам поручение профильным департаментам рассмотреть возможность реализации ваших проектов", – отметил Дмитрий Самойлов.

Мэр поручил департаменту образования проработать вопрос вручения денежных премий командам "Проектной школы главы города", по аналогии с премией проекта "Золотой резерв".

Например, в рамках проекта "Твой шанс из Перми" ученики пермских школ №16, №76, №127, №131 разработали вендинговый аппарат по прокату спортивного инвентаря, например, палок для скандинавской ходьбы.

Проект "PermGO" создали ученики гимназии №31, школы "Мастерград" и школы №145. Он подразумевает создание стационарного автомата навигации по городу. Таким образом авторы проекта планируют повысить вовлеченности людей в культурную и общественную жизнь Перми.

Учащиеся гимназии №10, школ №22, №91, №94, №102 разработали проект "Спортник". Это модуль для встройки на портал "Умный спорт" для расчёта количества пермяков, занимающихся спортом, а также предоставления бонусов, и мобильное приложение "Умный спорт".

Проект "iкарта" придумали ученики школ №2, №77, №93, №132, №136. Это приложение разработано для получения бонусов школьником по результатам учебы, рейтинга электронного портфолио "Золотой резерв". Предполагается, что бонусная система будет реализовываться в магазинах, семейных кафе, школьной столовой и других местах.

Ученики школ №25, №37, №50, №61 придумали "ПрофиПермь" - раздел на сайте "Электронное портфолио школьника" о профессиях, востребованных в Перми, с диагностикой по определению способностей к этим профессиям.

Проект "Остановка. Все культурно" разработан учащимися лицеев №4, №9, №10, школ №14, №116, "СинТез". Проект предполагает создание 3D-модели "умной" остановки.

Авторами проекта "ЭКО-Флакон" стали учащиеся гимназии №1 и лицея №8. Проект предполагает разработку усовершенствованного механизма сбора и переработки вторичных пластиковых отходов, модернизацию технологического процесса переработки пластика, получение высокочистого полимерного продукта для упаковки "Хенкель".

Школьники из гимназии №7 и школы "Город дорог" придумали проект "УмК(а)". Он предполагает разработку планшета для купе, оснащенного интерактивным сервисом: gps-картой, климат-контролем, связью с проводником и прочим.

Проект "Транспоттинг"" разработали учащиеся гимназии №5, лицеев №1, №4, школ №10, №93, №101, "Школы бизнеса и предпринимательства". Ими разработано одноименное мобильное приложение для оценки качества услуг, предоставляемых общественно-транспортной системой, по пятизвёздочной шкале.