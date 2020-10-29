На Южном Урале за сутки шесть человек умерли от COVID-19

В Челябинской области за сутки 151 человек заболел COVID-19, семь человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 19 тыс. 955 человек.

В настоящий момент в регионе 4 тыс. 383 заболевших. За сутки выписан 63 человека, всего в регионе выздоровели 14 тыс. 902 пациента.

За прошедшие сутки умерло семь человек. От COVID-19 скончались мужчины 48, 71, 73 и 77 лет, и женщины 70 и 82 лет. Еще у одной 82-летней женщины коронавирус был сопутствующим заболеванием.