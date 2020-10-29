29 Октября 2020
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Экономика В России
сахар, рафинад, сладкое (2019) | Фото:Накануне.RU

ФАС подозревает сахарную отрасль в попытках создать дефицит продукта на рынке

Федеральная антимонопольная служба России начала проверку Союзроссахара и некоторых поставщиков в связи с ростом цен.

Ведомство подозревает сахарную отрасль не только в ценовом сговоре, но и в попытках создать дефицит сахара на рынке, об этом сообщил начальник управления ведомства по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

По его словам, большое расследование на рынке сахара ведется с начала года. Тогда прошли проверки в том числе в "Русагро" и "Продимексе", пишет "Интерфакс".

В прошлом году Евразийская экономическая комиссия порекомендовала России установить минимальную цену на сахар. Это объясняется необходимостью сделать его производство более рентабельным. Такие же рекомендации были даны и другим странам Евразийского экономического союза - Казахстану, Белоруссии, Киргизии и Армении. Поводом для таких рекомендаций послужила ситуация с перепроизводством сахара, которая в первую очередь касается России.

В результате перепроизводства произошло резкое снижение цен на этот продукт. Как сообщалось ранее, в Союзроссахаре считают основной причиной снижения цен на сахар доминирующее над спросом предложение.

Напомним, сахарный песок входит в перечень социально значимых продуктов. На них Правительство может устанавливать фиксированные цены на 90 дней, если за месяц стоимость даже в одном регионе увеличится на 30%.

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ФАС подозревает сахарную отрасль в попытках создать дефицит продукта на рынке

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Теги: фас, сахар



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