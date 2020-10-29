Свердловское правительство одобрило прогноз социально-экономического развития до 2023 года

На сегодняшнем заседании правительства Свердловской области был одобрен прогноз социально-экономического развития региона на 2021-2023 годы.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, в нем учтены ранее принятые изменения в прогноз на 2020 год.

"При реализации Правительством РФ всех запланированных мер по поддержке промышленности и малого бизнеса, по базовому варианту прогноза в 2021 году ожидается восстановительный рост экономики региона на уровне 104,2 процента с выходом в 2022 году на докризисный уровень. Индекс промышленного производства в первые два года прогнозируется на уровне 103 процента, в 2023 году – 104 процента", - пояснил министр экономики и территориального развития Денис Мамонтов.

В представленном прогнозе заложен реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 105,4 процента в год. В среднесрочном периоде также ожидается восстановительный рост потребительского рынка и рост номинальной заработной платы до показателя в 50 тысяч рублей в 2023 году.

Планируется, что по мере восстановления роста экономики области будет сокращаться уровень зарегистрированной безработицы. По прогнозам, в 2023 году он вернется на докризисный уровень в 1,3 процента.

При формировании прогноза министерством экономики и территориального развития области были учтены базовый вариант сценарных условий развития страны на среднесрочный период, прогнозы развития всех муниципальных образований и порядка 400 организаций ключевых отраслей экономики Среднего Урала. Кроме этого, учтена специфика экономики региона, в которой преобладают горно-металлургический комплекс и машиностроение, а также ожидаемые результаты реализации мероприятий региональных компонентов приоритетных национальных проектов.