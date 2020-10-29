29 Октября 2020
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Политика Челябинская область
Законодательное собрание Челябинской области (2020) | Фото: zs74.ru/Дмитрий Куткин

Главврач Челябинской областной больницы отказался от мандата депутата из-за "нагрузки"

Сегодня на заседании депутаты Законодательного собрания Челябинской области удовлетворили просьбу своего коллеги – Дмитрия Альтмана – о прекращении полномочий. Дмитрий Альтман работал в предыдущем VI составе ЗСО, также является главным врачом ГБУЗ "Челябинская областная клиническая больница", выиграл выборы по списку "Единой России" 13 сентября 2020 года, передает корреспондент Накануне.RU.

Слухи о том, что вскоре после подсчета голосов и утверждения прошедших в Законодательное собрание депутатов последуют изменения, ходили с самого старта избирательной кампании. Видимо, мандат Альтмана вскоре (на очередном заседании ЗСО в ноябре) будет передан еще одному "единороссу"-списочнику, директору "Областного телевидения" Олегу Герберу, который считается креатурой губернатора области Алексея Текслера

Сам Альтман сегодня крайне скупо комментировал произошедшее, по его словам, он не может совмещать работу в областном парламенте с возросшими нагрузками в возглавляемом им медицинском учреждении. 

 В октябре Накануне.RU рассказывало, что избранный в сентябре депутатом ЗСО Олег Цепкин стал сенатором от Челябинской области по квоте областного парламента, его мандат перешел магнитогорцу Владимиру Дрёмову.

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Главврач Челябинской областной больницы отказался от мандата депутата из-за "нагрузки"

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Теги: Дмитрий Альтман, Олег Цепкин, Олег Гербер, Владимир Дрёмов, депутаты



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