29 Октября 2020
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Общество Челябинская область
озеро Тургояк (2016) | Фото: Накануне.RU

УФАС выявило нарушения в аукционе на благоустройство территории на озере Тургояк

Челябинское УФАС выявило нарушения при проведении аукциона по благоустройству территории в районе городского пляжа озера Тургояк, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Начальная цена контракта составляет 15,8 млн рублей.

С жалобой в антимонопольный орган обратилась компания из Алтайского края ООО "ТехСтройПартнер".

УФАС предписало мэрии Миасса внести изменения в документацию об аукционе относительно адресных ориентиров объектов благоустройства, а также в проект контракта в части установленной ответственности заказчика за неисполнение обязательств.

Прием заявок участников будет продлен на семь дней.

Должностное лицо мэрии будет привлечено к административной ответственности.

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УФАС выявило нарушения в аукционе на благоустройство территории на озере Тургояк

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Теги: УФАС, Тургояк, благоустройство, нарушения, аукцион,



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