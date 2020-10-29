УФАС выявило нарушения в аукционе на благоустройство территории на озере Тургояк

Челябинское УФАС выявило нарушения при проведении аукциона по благоустройству территории в районе городского пляжа озера Тургояк, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Начальная цена контракта составляет 15,8 млн рублей.

С жалобой в антимонопольный орган обратилась компания из Алтайского края ООО "ТехСтройПартнер".

УФАС предписало мэрии Миасса внести изменения в документацию об аукционе относительно адресных ориентиров объектов благоустройства, а также в проект контракта в части установленной ответственности заказчика за неисполнение обязательств.

Прием заявок участников будет продлен на семь дней.

Должностное лицо мэрии будет привлечено к административной ответственности.