29 Октября 2020
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Мусор в зоне отдыха (2020) | Фото: Правительство ЯНАО

В Прикамье могут ввести туристический сбор

В Пермском крае могут ввести туристический сбор. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании краевого правительства, передает корреспондент Накануне.RU.

Деньги планируется направлять на очистку от мусора берегов рек, по которым сплавляются туристы Вопрос будут прорабатывать Минприроды и Агентству по туризму Пермского края. Также со следующего года по всей территории Перми будут внедрять раздельный сбор мусора.

Напомним, в России с 1 мая 2018 г. вступил в силу закон о введении курортного сбора. Его взимают в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Санкт-Петербурге.

Госсовет Крыма в апреле отложил введение курортного сбора ровно на год - до 1 мая 2019 года. Кроме того, ранее было принято решение, что в Крыму курортный сбор будут взимать не круглый год, а только с 1 мая по 30 сентября.

Собранные с туристов деньги, а это, по оценкам Правительства России, свыше 2 млрд руб., идут на модернизацию курортной инфраструктуры.

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В Прикамье могут ввести туристический сбор

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Теги: туристический сбор, мусор, очистка рек



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