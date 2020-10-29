29 Октября 2020
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Политика В России
песков дмитрий сергеевич пресс-секретарь президента рф (2012) | Фото: Накануне.ru

Песков посчитал, что в России не может появиться издание, подобное Charlie Hebdo

В России не мог бы существовать журнал, подобный французскому Charlie Hebdo, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он призвал не забывать, что Россия отчасти – "это тоже мусульманская страна", добавив, что в нашей стране "все конфессии живут в полном уважении друг к другу".

"И поэтому существование такого издания у нас абсолютно невозможно, в том числе и с учетом нашего действующего законодательства", - сказал представитель Кремля.

При этом он не стал отвечать на вопрос, допустимо ли, по мнению Кремля, делать карикатуры на Бога, передает РИА Новости.

Ранее сегодня у посольства Франции в Москве прошла акция против Charlie Hebdo. Представители мусульманской организации выступали против политики французского лидера Эммануэля Макрона.

Напомним, тиражирование карикатур из журнала Charlie Hebdo показывал своим студентам преподаватель одного из французских колледжей. За это на него напал один из религиозных учеников – он отрезал учителю голову. ЧП привело к обострению разногласий на религиозной почве не только во французском обществе – многие мусульманские страны, например, Турция, осудили политику усиливающегося секуляризма во Франции.

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Песков посчитал, что в России не может появиться издание, подобное Charlie Hebdo

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Теги: Дмитрий Песков, Charlie Hebdo



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