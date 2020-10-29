Депутаты ЗСО предлагают гражданам влиять на власть через "цифру"

29 октября депутаты Законодательного собрания Челябинской области одобрили поправки в областной закон о назначении и проведении опросов граждан, что значительно упростит процедуры и механизм влияния мнения людей на решения власти, передает корреспондент Накануне.RU.

Необходимость этих поправок была вызвана изменениями в федеральном законодательстве, в частности, в законе "Об общих принципах организации местного самоуправления".

Сейчас предусматривается новая форма участия населения в осуществлении местного самоуправления - инициативные проекты. Инициативные проекты вносятся в местную администрацию группой граждан для реализации мероприятий по решению вопросов местного значения, имеющих приоритетные значения для жителей муниципального образования или его части. Поддержка инициативных проектов осуществляется на сходах, собраниях и конференциях граждан. Кроме того, поправки предусматривают возможность и порядок выявления мнения жителей муниципального образования о поддержке инициативных проектов путем опроса граждан в случае принятия представительным органом местного самоуправления соответствующего решения. Для этих задач могут быть использованы сайты администраций муниципальных образований.

"Опрос граждан не подменяет публичных слушаний, потому что в законах о местном самоуправлении очень четко указано, какие вопросы в обязательном порядке выносятся на публичные слушания. Второе, в рассматриваемом нами законе предусмотрена методика проведения опроса граждан: проводится либо тайное голосование по опросным листам в пунктах проведения опроса граждан, либо открытое голосование, которое тоже проводится по опросным листам в пунктах проведения опроса граждан по месту жительства участников данного опроса. В соответствии с законом, опрос носит рекомендательный характер, а окончательное решение принимается органами местного самоуправления", - пояснил докладчик Анатолий Брагин, председатель комитета по законодательству ЗСО.

Спикер облпарламента Владимир Мякуш согласился с коллегой.

"Мы уже давно используем похожую форму участия населения – инициативный бюджет. Например, проект "Городская комфортная среда". Мы ведем опрос жителей, получаем данные от них о приоритетах, о сумме денег, выделяемых на благоустройство той или иной территории. И далее мы выстраиваем работу согласно решению, которое жители принимают на общих сходах, на собраниях, опросным путем", - пояснил спикер.

Александр Лазарев, первый зампред ЗСО высказался в том духе, что в век цифровизации молодежь к обсуждению актуальных проблем можно пригласить только через интернет-ресурсы. "Мы видим, что такие порталы как "Активный житель 74" (портал правительства Челябинской области. – прим.), которые действуют на территории Челябинской области, уже достаточно положительно себя зарекомендовали, и мы слышим отзывы молодых людей".

Решение было принято большинством голосов.