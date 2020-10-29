29 Октября 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Коллаж, квитанция за коммунальную оплату (2020) | Фото: Накануне.RU

В ситуации с замерзающим уральским поселком будут разбираться прокуроры

На Среднем Урале прокуратура организовала проверку информации о ненадлежащем теплоснабжении жителей одного из поселков.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, речь идет о поселке Вересковый Невьянского района. По предварительным данным, в двух многоквартирных домах (№6 и №4) с 28 октября температурный режим в квартирах не соответствует нормативным требованиям.

Со слов жителей, температура в их помещениях составляет всего 13 градусов. Известно, что это связано с неудовлетворительным состоянием местной котельной.

Сейчас в ситуации разбираются прокуроры. С привлечением специалиста департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области ими начата проверка для установления всех обстоятельств. Также будут выясняться причины, которые привели к тому, что люди мерзнут в своих квартирах.

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В ситуации с замерзающим уральским поселком будут разбираться прокуроры

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Теги: поселок, отопление, прокуратура, проверка



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