Владимир Мякуш: Сейчас ситуация непростая, и моральная, и материальная поддержка необходимы медицинскому персоналу

29 октября на заседании южноуральского областного парламента его спикер Владимир Мякуш предложил депутатам отметить наградами ЗСО труд медиков и персонала учреждений, которые работают с больными коронавирусом. Предложение спикера было одобрено коллегами-парламентариями, передает корреспондент Накануне.RU.

"Сегодня я предложил коллегам отметить труд медиков, которые работают с больными коронавирусом, наградами Законодательного Собрания области. Это благодарственные письма и почетные грамоты с выплатой премии. Сейчас ситуация непростая, и моральная, и материальная поддержка необходимы медицинскому персоналу. Я думаю, моя инициатива найдет отклик у депутатов. Предлагаю, чтобы каждый депутат по своему округу подготовил кандидатуры по поощрению. Ориентировочно, речь может идти о награждении тысячи медицинских работников", - заявил Владимир Мякуш.