Прокуратура организовала проверку по факту гибели рабочих на газопроводе в Белоярском районе

Прокуратура Белоярска проверит исполнение требований законодательства РФ, в связи с гибелью двух рабочих на магистральном газопроводе Верхнеказымского линейно производственного управления "Газпром трансгаз Югорск".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры ХМАО-Югры, инцидент произошел 29 октября во время проведения ремонтных работ. По предварительным сведениям, мужчины устраняли утечку газа и задохнулись. Прокурор Евгений Ботвинкин лично выехал на место происшествия для координирования действий сотрудников ведомства.

В ходе проверки правоохранители дадут оценку соблюдению ответственными лицами законодательства об охране труда, строительных норм и правил, а также решениям уполномоченных органов контроля в данной сфере.

По итогам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер реагирования. За исполнением соответствующего поручения установлен контроль.