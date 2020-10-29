Глава департамента образования Перми получил прокурорское представление из-за невнимания учителей к конфликту лицеистов

В Перми окончена проверка конфликта школьников в лицее №3. Глава департамента образования получил представление, сообщили Накануне.RU в краевой прокуратуре.

Драка двух лицеистов случилась в сентябре на одном из уроков и осталась без внимания педагога. Классный руководитель, узнав о случившемся, допустила ребенка на занятия без медосмотра и не сообщила о случившемся его родителям. Администрация лицея в полицию о случившемся не сообщила. Во время проверки выяснилось, что это не единственный случай.

Конфликту способствовало то, что руководство учреждения в должной мере не занималось профилактикой ссор подопечных. Прокурор Индустриального района Перми внес начальнику городского департамента образования представление, которое находится на рассмотрении.