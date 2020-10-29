29 Октября 2020
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Происшествия За рубежом
(2016) | Фото:

В Авиньоне мужчина пытался напасть на полицейских с ножом

Во французском Авиньоне мужчина пытался напасть на полицейских с ножом.

Нападавшего застрелили, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. По предварительным данным, во время атаки преступник кричал "Аллах акбар".

Кроме того, стало известно, что в саудовском городе Джидда задержан неизвестный, пытавшийся атаковать охрану французского консульства.

Напомним, сегодня в Ницце неизвестный напал с ножом на прихожан в соборе Нотр-Дам. В результате нападения была обезглавлена женщина. Один из погибших - священник. Всего в результате атаки на церковь погибли трое, еще несколько ранены.

Нападавший был ранен при задержании и находится в больнице. Преступник в ходе атаки выкрикивал "Аллах акбар". Мэр Ниццы назвал произошедшее терактом.

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В Авиньоне мужчина пытался напасть на полицейских с ножом

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Теги: франция, полицейские, авиньон



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