Жительница Нефтеюганска долгое время истязала своих малолетних детей. СКР ведет проверку

Сотрудники Следственного комитета СКР по ХМАО проверяют информацию об истязании малолетних детей собственной матерью. Жительница Нефтеюганска долгое время наносила своим детям физические и психологические увечья.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР, на данный момент выясняются все обстоятельства, а также причины и условия, которые привели к длительному насилию над несовершеннолетними внутри семьи. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.