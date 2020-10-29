29 Октября 2020
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Евгений Куйвашев (2020) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Куйвашев: все поручения президента в Свердловской области должны быть выполнены в полном объеме

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев дал поручения правительству по выполнению задач, отраженных в перечне поручений по итогам расширенного заседания президиума Госсовета, утвержденном Владимиром Путиным.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, заявление губернатор сделал на заседании регионального правительства 29 октября.

"Ранее я уже давал поручение проанализировать материалы заседания президиума Госсовета, чтобы провести корректировку наших стратегических документов. Знаю, что такая работа ведется, и ведется активно. Теперь задачи, поставленные президентом по реализации национальных целей развития, оформлены протокольно", - сказал Евгений Куйвашев.

В этой связи губернатор отметил несколько наиболее значимых моментов. Прежде всего, серьезный блок поручений дан по достижению национальной цели "Сохранение населения, здоровья и благополучие людей". В частности, расширены возможности регионов при формировании первичного звена здравоохранения. Субъекты РФ получили возможность самостоятельно определять его организационную модель, это позволяет более эффективно и адресно развивать первичную медицину, учитывать особенности Свердловской области и потребности уральцев.

Передача машин скорой помощи(2020)|Фото: Накануне.RU

Еще одно поручение касается модернизации инфекционной службы, в том числе модернизации лабораторий, строительства, оснащения или переоснащения медицинских центров. По словам губернатора, в регионе этому вопросу уделяется серьезное внимание. Ему предполагается посвятить отдельный блок комплексной программы "Общественное здоровье уральцев".

Также Куйвашев обратил внимание участников заседания на поручение президента по начислению выплат по больничным листам родителям, имеющим детей в возрасте до семи лет, в размере 100% среднего заработка независимо от продолжительности страхового стажа.

В рамках достижения национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни" глава региона выделил такое поручение, как установление упрощенного порядка подключения к инженерным сетям, переноса и переустройства инженерных коммуникаций.

"Еще раз отмечу, коллеги, - все поручения президента, затрагивающие региональный и муниципальный уровень, в Свердловской области должны быть реализованы в полном объеме и в заданные сроки", - призвал Евгений Куйвашев.

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Куйвашев: все поручения президента в Свердловской области должны быть выполнены в полном объеме

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Теги: Куйвашев, Путин, поручения, Свердловская область



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