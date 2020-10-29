В России установили единые правила пользования пляжами

МЧС установило единые правила пользования пляжами в России. До сих пор регионы устанавливали их по своему усмотрению.

Так, посетителям запрещается засорять пляж и зону купания, использовать не по назначению оборудование пляжа и спасательные средства, срывать и притапливать буйки, купаться при подъеме красного (черного) флага (означающего, что купание запрещено), заплывать за буйки, плавать на досках, бревнах и лежаках, передают "Ведомости".

Кроме того, посетители не могут приводить на пляж животных за исключением собак-поводырей, играть в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах, допускать действия, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся, подавать ложные сигналы тревоги, оставлять без присмотра детей.

Появляются обязательства и у владельцев пляжей. Их обязали создавать безопасные условия на подконтрольной территории, обозначать зоны купания специальными средствами, а водолазы должны обследовать прилегающую акваторию.

На пляжах должны появиться схемы с указанием опасных мест и глубин, а также организован спасательный пост.