Давили на депутатов Артемовского перед голосованием за мэра? "Были консультации. Задачу давить никто не ставил"

В городе Артемовский политические дрязги - дело обычное. Накануне появилась информация о том, что на депутатов Артемовской думы оказывалось давление для того, чтобы мэром был гарантированно избран "единоросс" Константин Трофимов. Об этом Накануне.RU рассказали инсайдеры.

По словам собеседников, давление оказывалось на четвертых депутатов. "После сегодняшнего голосования они фотографировали бюллетени и отправляли их кому надо. В приватном разговоре мои коллеги говорили, что на них оказывалось давление. Им угрожали, что если они не проголосуют за Трофимова, то их либо уволят с работы и руководящих мест, либо у них возникнут проблемы с бизнесом", - рассказал наш источник на правах анонимности.

Еще один собеседник, тоже пожелавший остаться неназванным, отметил, что, по его сведениям, на депутата Евгения Кучина якобы оказывалось давление со стороны руководства газовых сетей Артемовского. Руководители народного избранника настойчиво рекомендовали проголосовать за согласованную с областными властями и свердловским отделением "Единой России" кандидатуру Трофимова.

"Также был звонок предпринимателю Петровой Татьяне. И Кучин и Петрова входят во фракцию "Единой России" в артемовской думе", - сказал осведомленный источник.

Кроме того, якобы был звонок депутату Павлу Вяткину от министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина, имеющего, по некоторым данным, хорошие отношения с Вяткиным. Министр якобы прямо сообщил Вяткину, что областные власти собираются поддержать Трофимова. В городе также утверждают, что и с Игорем Бабкиным велись беседы.

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько подтвердил, что перед выборами в Артемовском действительно проводились консультации, но никакого давления не было.

"Были консультации. Задачу давить никто не ставил. Нет цели посадить Трофимова в кресло мэра. Задача стоит, чтобы ветви власти в городе партнерски работали. Если мы кого-то продавим, то потом нужно будет снова возвращаться к вопросу выбора нового мэра, так как с ним не будут работать. Есть ли в этом смысл? Нет смысла в этом. Нам нужен глава, которого будет поддерживать большинство. Кандидатуру избранного мэра поддержали 15 депутатов из 18. Так что дело не в самом Трофимове", - сказал Бидонько в беседе с корреспондентом.

Заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев назвал все сведения о давлении слухами.