В Турции от корнавируса скончался российский турист

В турецкой Анталье скончался 60-летний российский турист. Мужчина приехал на отдых в Турцию с женой в конце сентября, спустя неделю у него диагностировали коронавирус, передает РИА Новости.

"Генконсульство подтверждает факт смерти российского туриста в результате новой коронавирусной инфекции. В координации с местными властями и страховой компанией предпринимаются необходимые шаги для репатриации тела", - сообщил сотрудник генконсульства РФ в Анталье.

В российском дипломатическом представительстве сообщили, что вопрос с долгом за лечение погибшего перед местными медиками будет решать страховая компания и родственники мужчины.