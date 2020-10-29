Власти осознали опасность законопроекта об экспресс-судах по отобранию детей и притормозили его - ведущая

Ведущая Александра Машкова-Благих доставила более 100 тыс. подписей граждан против законопроекта Клишаса-Крашенинникова об экспресс-судах по отобранию детей. Их должны получить председатель Госдумы и главы всех фракций. Также подписи будут доставлены в Совет Федерации и президенту России, сообщила она.

Она напомнила, что в июле все СМИ рассказывали, "что депутат Крашенинников и сенатор Клишас молодцы", но простые люди сразу начали активную борьбу против новой ювенальной инициативы. При этом "чиновники массово притворялись шлангом", но люди не опускали руки. Сейчас уже более 200 организаций подписали обращение против законопроекта, в том числе против выступил патриарх Кирилл, о чем направил письмо спикеру Госдумы.

"После этого чиновники пачками начали "прозревать" и до сих пор активно пребывают в этом процессе. По информации из "источников близких к...", законопроект притормаживается, его идея представляется скандальной", - написала Машкова-Благих.

Подарком она назвала выпуск передачи на Первом канале, "в которой полоскали экспресс-суды".

"Кто все это сделал? Вы! Лично каждый из вас, кто подписывал петицию. Кто оставлял комментарии. Кто писал письма. Кто говорил об этом. Кто распространял информацию. Кто не прошел мимо и отказался считать себя бессловесным бараном", - подчеркнула ведущая.

Отметим, что российское отделение просемейной международной организации CitizenGO сразу разместило на своем сайте петицию против законопроекта со ссылкой на материалы в СМИ, которые быстро раскусили антисемейный характер законопроекта. Одним из них был этот материал Накануне.RU.