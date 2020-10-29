Бывший министр финансов Прикамья может стать замруководителя департамента образования и науки мэрии Москвы

Бывший министр финансов Пермского края Елена Чугарина может в ближайшее время занять должность заместителя руководителя департамента образования и науки мэрии Москвы, сообщает "Новый компаньон" со ссылкой на источник в мэрии.

Напомним, в "отставку" Елена Чугарина ушла 7 октября, вместе с остальными членами правительства Прикамья - сразу после инаугурации Дмитрия Махонина правительство сложило полномочия. Трудовые контракты с ними были прекращены. Свои обязанности министры исполняют до формирования нового состава правительства.

Однако 10 октября стало известно, что Елена Чугарина увольняется. И ее увольнение с технической отставкой не связано.

Должность министра финансов Елена Чугарина заняла в 2017 г. когда регион возглавил предыдущий губернатор Максим Решетников.