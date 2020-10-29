В Свердловской области – 290 новых случаев коронавируса. 91 нашли в Екатеринбурге

За минувшие сутки в Свердловской области выявлено еще 290 случаев коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19, диагноз оказался лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (91 случай) и ряда других муниципалитетов. На сегодняшний день общее количество зафиксированных в регионе случаев новой инфекции составляет 35 тыс. 650.

За сутки было выписано 315 человек. Как отметили в оперштабе, число выписанных в последние дни превышает количество новых случаев заражения. Общее число выздоровевших свердловчан достигло 27 тыс. 712.

Также за сутки зарегистрировано семь случаев смерти больных COVID-19. Всего с начала пандемии на Среднем Урале скончались 759 человек.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко заявила, что коронавирус оказал существенное влияние на бюджет региона на ближайшие годы.