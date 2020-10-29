В Москве не планируют вводить систему пропусков

Вводить пропускной режим в Москве в настоящее время не планируется, об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Также уточняется, что по прибытии в Москву из других регионов России соблюдать домашний режим не нужно.

Накануне мэр Сергей Собянин озвучил новые и старые ограничительные меры, которые будут действовать в столице в ближайшее время.

По его словам, ситуация с коронавирусом остается неустойчивой: появляются первые признаки улучшения, но нельзя исключить риск роста заболеваемости.