29 Октября 2020
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Общество В России Москва
пропускной режим, электронные пропуска (2020) | Фото: Россия-1, скрин

В Москве не планируют вводить систему пропусков

Вводить пропускной режим в Москве в настоящее время не планируется, об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Также уточняется, что по прибытии в Москву из других регионов России соблюдать домашний режим не нужно.

Накануне мэр Сергей Собянин озвучил новые и старые ограничительные меры, которые будут действовать в столице в ближайшее время.

По его словам, ситуация с коронавирусом остается неустойчивой: появляются первые признаки улучшения, но нельзя исключить риск роста заболеваемости.

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В Москве не планируют вводить систему пропусков

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Теги: москва, пропускной режим



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