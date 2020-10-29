В Свердловской области появится еще одна мусороперегрузочная станция

Весной 2021 года в Свердловской области откроется еще одна мусороперегрузочная станция. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Новый объект в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами строится в рамках национального проекта "Экология" в Бисертском городском округе. Он будет оснащен не только прессами для уплотнения направляемых на полигоны отходов, но и линией мусоросортировки.

"Производственная мощность станции составит 45 тысяч кубометров в год. Ее запуском мы сможем решить в муниципалитете сразу несколько важнейших задач: полностью освободить его территорию от свалок, до максимума снизить вредные выбросы в атмосферу, а также сократить за счет сортировки и прессования мусора объемы его транспортировки и полигонного захоронения", - подчеркнул заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.

Согласно территориальной схеме комплексного обращения с ТКО, строительство объекта осуществляется в трех километрах от Бисерти. По проекту площадь станции займет 23 тысячи квадратных метров, на ней будут размещены сортировочный и весовой корпуса, склад для вторсырья, контрольно-дезинфекционная установка и административно-бытовой корпус с местами отдыха, приема пищи и душевыми для работников.

Как рассказал исполнительный директор ТБО "Экосервис" Радик Хисамутдинов, строительную площадку уже очищают от мусора и проводят планировочные работы. После этого будет обеспечено ее электроснабжение, после чего стартуют строительно-монтажные мероприятия. Ввести объект в эксплуатацию планируется к маю.

На первом этапе сортировки отходы будут загружаться на подготовительную площадку, где произойдет отделение крупногабаритных отходов. После этого по наклонному конвейеру они будут направляться на линию сортировки и в "барабанный грохот" (вращающийся барабан с ячейками размером 150-200 миллиметров) для разделения из на органические и неорганические отходы. Далее органические отходы направляются на компостирование, а неорганические – на сортировочный конвейер.

"Все отобранное и рассортированное на конвейере вторсырье – макулатура, пластик, полиэтилен, пэт-тара, алюминиевая банка – будет спрессовано и направлено на вторичную переработку. Оставшиеся после сортировки неорганические отходы (хвосты) будут спрессованы и магистральным мусоровозом перевезены на полигон", - пояснил Хисамутдинов.

Напомним, 28 октября состоялось межрегиональное совещание по вопросам охраны окружающей среды под руководством заместителя Генерального прокурора России Игоря Ткачева. На нем губернатор Евгений Куйвашев подчеркнул, что решение природоохранных вопросов и участие в реализации национального проекта "Экология" – одна из важнейших для региона задач.