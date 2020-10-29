29 Октября 2020
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авиакомпания ямал сухой суперджет-100 (2018) | Фото: Накануне.ru

Самолет авиакомпании "Ямал", летящий из Тюмени в Салехард, ушел на запасной аэродром

Самолет авиакомпании "Ямал", летящий из Тюмени в Салехард, ушел на посадку в аэропорт Надыма в связи с резким ухудшением погодных условий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

По информации ведомства, причиной ухода на запасной аэродром стало обледенение взлетно-посадочной полосы.

На борту лайнера 84 пассажира, из них шесть детей. Посадка в аэропорту Надыма прошла благополучно. Ситуация находится на контроле транспортного прокурора.

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Самолет авиакомпании "Ямал", летящий из Тюмени в Салехард, ушел на запасной аэродром

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Теги: самолет, погодные условия, ямал, запасной аэродром



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