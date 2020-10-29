Самолет авиакомпании "Ямал", летящий из Тюмени в Салехард, ушел на запасной аэродром

Самолет авиакомпании "Ямал", летящий из Тюмени в Салехард, ушел на посадку в аэропорт Надыма в связи с резким ухудшением погодных условий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

По информации ведомства, причиной ухода на запасной аэродром стало обледенение взлетно-посадочной полосы.

На борту лайнера 84 пассажира, из них шесть детей. Посадка в аэропорту Надыма прошла благополучно. Ситуация находится на контроле транспортного прокурора.