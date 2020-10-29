29 Октября 2020
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Политика В России
пенсия, деньги (2015) | Фото: km.ru

В Госдуме предложили ввести новую систему начисления пенсий - "по рангам"

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников предложил ввести новую систему начисления пенсий "по рангам".

По мнению парламентария, сейчас даже специалисты путаются в действующей системе баллов при начислении пенсии.

"Грубо говоря, минимальная пенсия — первого ранга, более повышенная — пенсия второго ранга и так до максимальной, условно говоря, должно быть десять рангов", - сказал Калашников РИА Новости.

Он отметил, что существует определенный перечень показателей, определяющих человека в тот или иной ранг. В этом случае человек будет понимать размер своей будущей пенсии, считает Калашников. По мнению депутата, индексацию пенсий также можно проводить по рангам.

Отметим, в России вновь звучат предложения по реформированию пенсионной системы. От представителей профсоюзов поступила идея об изменении статуса накопительной части пенсий с обязательного на добровольный. Озвучил ее руководитель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.

Конкретные предложения переданы президенту Владимиру Путину, но получит ли инициатива какое-то воплощение – большой вопрос. И дело тут не столько и не только в неповоротливости огромной бюрократической машины под названием "пенсионная система", по мнению экспертов, предложение Шмакова сложно реализовать в сложившихся условиях.

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В Госдуме предложили ввести новую систему начисления пенсий - "по рангам"

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Теги: пенсии, ранги, госдума



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