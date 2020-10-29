29 Октября 2020
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Общество
Росгвардия, Курган, Зауралье (2017) | Фото:Накануне.RU

Вневедомственная охрана отмечает 68-летие со дня создания

Служба вневедомственной охраны отмечает профессиональный праздник. 29 октября 2020 года служба отмечает 68-летие со дня образования.

Отметим, что 29 октября 1952 года постановлением Совета Министров СССР была создана вневедомственная наружная сторожевая охрана (ВНСО) при органах Министерства внутренних дел. По сути день принятия этого постановления стал днём рождения вневедомственной охраны в советской России. Эта дата стала праздничной для всех сотрудников данной отрасли, со временем трансформировавшись в традиционный профессиональный праздник.

После создания в России в 2016 году Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии), подразделения вневедомственной охраны входят в её состав. В системе органов внутренних дел является одной из самых многочисленных и оснащённых служб.

бывший член президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (с 2002 по 2008 год), член партии ЛДПР Алексей Кустов(2017)|Фото: mk.ru"Поздравляю сотрудников и ветеранов вневедомственной охраны с профессиональным праздником. Желаю им здоровья и успехов, как в личной, так и в профессиональной сфере", - присоединился к поздравлениям подполковник полиции, спортивный эксперт, член экспертного совета по физической культуре и спорту при Уполномоченном по правам человека в РФ Алексей Кустов.

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Вневедомственная охрана отмечает 68-летие со дня создания

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Теги: Вневедомственная охрана, профессиональный праздник



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