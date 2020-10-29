29 Октября 2020
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Общество Свердловская область
кошелек, деньги (2018) | Фото: and-notes.livejournal.com

Прокуратура вернула пенсионерам Талицкого пансионата 4,2 миллиона рублей, которые удерживало с них учреждение

Благодаря работе местной прокуратуры, постояльцам "Талицкого пансионата для престарелых и инвалидов" (Свердловская область) было возвращено свыше 4,2 млн руб., незаконно удержанных учреждением.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, с граждан, проживающих в пансионатах, взимается ежемесячная плата за предоставление социальных услуг в стационарной форме в виде проживания и содержания. А с 1 января 2015 г. в соответствии с ч. 4 ст. 32 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", размер данной платы не должен превышать 75% общего среднедушевого дохода получателя соцуслуг.

Несмотря на это, в ходе надзорных мероприятий было установлено, что сотрудники Талицкого пансионата незаконно удерживали со своих постояльцев денежные средства в повышенном размере. За три года, с 2016 по 2019, с 93 клиентов пансионата было необоснованно удержано свыше 4,2 млн руб.

В адрес директора пансионата внесено представление с требованием об устранении нарушений закона. Впоследствии нарушения были устранены, а денежные средства возвращены.

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Прокуратура вернула пенсионерам Талицкого пансионата 4,2 миллиона рублей, которые удерживало с них учреждение

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Теги: Талицкий пансионат, пенсионеры, инвалиды, деньги, прокуратура



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