Дума Артемовского выбрала новым мэром "единоросса"

В Артемовском состоялись выборы нового мэра. Депутаты местной думы выбрали в качестве главы города "единоросса" Константина Трофимова. За представителя партии власти проголосовали 15 народных избранников из 18, передает корреспондент Накануне.RU.

Голосование проводилось в тайном режиме. Все шесть кандидатов предоставляли в конкурсную комиссию документы, включающие программу преобразования Артёмовского. Затем проводилось собеседование. Далее перед депутатами думы каждый кандидат выступал в течение 5 минут с планами развития муниципалитета.

На пост главы претендовали шесть человек. Отметим, что все претенденты помимо Трофимова и экс-главы Артемовского Татьяны Позняк набрали ноль голосов. На счету Позняк при этом всего три голоса.

Отметим, что на заседании присутствовал первый заместитель председателя Заксобрания Свердловской области и секретарь свердловского отделения партии "Единая Россия" Виктор Шептий.

Пост главы Артемовского городского округа стал вакантным после того прежний мэр Андрей Самочернов в начале августа ушел в отставку.

Летом Накануне.RU писало, что новым мэром уральского городка с высокой долей вероятности станет именно Константин Трофимов. Областные власти вели на этот счет консультации с городскими депутатами.

Ранее избранного мэром Артемовского Трофимова обвиняли в краже металлолома с муниципальных объектов. Текст документа есть в распоряжении редакции.

В частности, по заявлению жителей, якобы местный политик заставлял рабочих похищать муниципальное имущество. Так, в поселке Буланаш из помещений на улице Грибоедова, согласно бумаге, по указанию Трофимова, в течение нескольких лет срезались трубы, батареи, цепи, регистры. Имущество, как пишут в документе, сдавалось в металлолом, а деньги Трофимов якобы присвоил себе.

Свердловские следователи начинали проверку деятельности Трофимова после публикации Накануне.RU.