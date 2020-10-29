Дума Артемовского выбрала новым мэром "единоросса"

29 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Здравоохранение просит социализма

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Свердловская область Уральский ФО
Документ (2020) | Фото: Накануне.RU

Дума Артемовского выбрала новым мэром "единоросса"

В Артемовском состоялись выборы нового мэра. Депутаты местной думы выбрали в качестве главы города "единоросса" Константина Трофимова. За представителя партии власти проголосовали 15 народных избранников из 18, передает корреспондент Накануне.RU.

Голосование проводилось в тайном режиме. Все шесть кандидатов предоставляли в конкурсную комиссию документы, включающие программу преобразования Артёмовского. Затем проводилось собеседование. Далее перед депутатами думы каждый кандидат выступал в течение 5 минут с планами развития муниципалитета.

На пост главы претендовали шесть человек. Отметим, что все претенденты помимо Трофимова и экс-главы Артемовского Татьяны Позняк набрали ноль голосов. На счету Позняк при этом всего три голоса.

Отметим, что на заседании присутствовал первый заместитель председателя Заксобрания Свердловской области и секретарь свердловского отделения партии "Единая Россия" Виктор Шептий.

Пост главы Артемовского городского округа стал вакантным после того прежний мэр Андрей Самочернов в начале августа ушел в отставку.

Летом Накануне.RU писало, что новым мэром уральского городка с высокой долей вероятности станет именно Константин Трофимов. Областные власти вели на этот счет консультации с городскими депутатами.

Ранее избранного мэром Артемовского Трофимова обвиняли в краже металлолома с муниципальных объектов. Текст документа есть в распоряжении редакции.

В частности, по заявлению жителей, якобы местный политик заставлял рабочих похищать муниципальное имущество. Так, в поселке Буланаш из помещений на улице Грибоедова, согласно бумаге, по указанию Трофимова, в течение нескольких лет срезались трубы, батареи, цепи, регистры. Имущество, как пишут в документе, сдавалось в металлолом, а деньги Трофимов якобы присвоил себе.

Свердловские следователи начинали проверку деятельности Трофимова после публикации Накануне.RU.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Дума Артемовского выбрала новым мэром "единоросса"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Артемовский, Константин Трофимов, Единая Россия, выборы, мэр



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети