29 Октября 2020
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Общество В России
(2006) | Фото

Роспотребнадзор выявил коронавирус у обитающих в России летучих мышей

Специалисты Роспотребнадзора в ходе исследования, которое началось в августе, обнаружили у летучих мышей в России коронавирусы. Об этом сообщила руководитель группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Сперанская.

По ее словам, какие именно типы вируса обнаружили ученые - пока неизвестно, этот вопрос изучается.

Помимо этого, у летучих мышей при исследовании был найден еще целый ряд других вирусов, передает РИА Новости.

На днях Владимир Путин пошутил на тему о версии происхождения коронавируса из-за летучих мышей.

"Животные, конечно, не виноваты. А летучие мыши тоже ни в чем не виноваты? Ладно, шучу", - сказал президент в ответ на предложение оказать помощь циркам в период пандемии.

В Сети отреагировали на шутку со стороны главы государства. Часть пользователей предположила, что, версия о том, что коронавирус появился из-за летучих мышей, может быть правдоподобной, пишет Regnum.

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Роспотребнадзор выявил коронавирус у обитающих в России летучих мышей

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Теги: летучие мыши, коронавирус, россия



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