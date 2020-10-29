29 Октября 2020
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра
деньги рубль купюра (2007) | Фото: Накануне.ru

В Югре за третий квартал года с нарушениями потрачены сотни миллионов из бюджета

На заседании думы Югры рассмотрен и утверждён отчёт о работе окружной Счётной палаты за третий квартал года, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Проверены траты бюджетных 9,1 млрд руб. Нарушения найдены при тратах 517 млн руб.

"Большое спасибо вам, Владислав Жанович, за работу. Очень качественно всё прошло по Советскому району", - сказал, обращаясь к главе окружной Счётной палаты Владиславу Маркунасу, депутат Алексей Савинцев, уточнив, что у него есть материалы по Кондинскому району о неправильных тратах бюджетных денег, и он готов ими поделиться.

Отчёт принят при 33 голосовавших "за" и пяти, не высказавшихся никак.

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В Югре за третий квартал года с нарушениями потрачены сотни миллионов из бюджета

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Теги: Счётная палата, отчёт, третий квартал, Алексей Савинцев, Владислав Маркунас



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