29 Октября 2020
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Общество Свердловская область
Крестный ход в женском монастыре &quot;Спорительница хлебов&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбургская епархия не будет проводить традиционный крестный ход 4 ноября

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, традиционный крестный ход в честь праздника Казанской иконы Пресвятой Богородицы в Екатеринбурге проводиться не будет. Крестный ход также является богослужением и ежегодно проводится 4 ноября.

Однако, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской епархии, основная часть праздника пройдет по согласно плану. В этом году 4 ноября в храмах, как обычно, будет совершаться праздничная Божественная литургия с молебном Казанской иконе Божией Матери.

Напомним, что в этот день отмечается избавление Москвы и всей России от нашествия поляков в 1612 г. В Смутное время, когда страна подверглась нападению польских войск, по призыву Святейшего Патриарха Ермогена русский народ встал на защиту родины. В ополчение, которое возглавлял князь Димитрий Пожарский, был прислан из Казани чудотворный образ Пресвятой Богородицы.

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Екатеринбургская епархия не будет проводить традиционный крестный ход 4 ноября

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Теги: Крестный ход, Екатеринбургская епархия, коронавирус



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