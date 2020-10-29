Екатеринбургская епархия не будет проводить традиционный крестный ход 4 ноября

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, традиционный крестный ход в честь праздника Казанской иконы Пресвятой Богородицы в Екатеринбурге проводиться не будет. Крестный ход также является богослужением и ежегодно проводится 4 ноября.

Однако, как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской епархии, основная часть праздника пройдет по согласно плану. В этом году 4 ноября в храмах, как обычно, будет совершаться праздничная Божественная литургия с молебном Казанской иконе Божией Матери.

Напомним, что в этот день отмечается избавление Москвы и всей России от нашествия поляков в 1612 г. В Смутное время, когда страна подверглась нападению польских войск, по призыву Святейшего Патриарха Ермогена русский народ встал на защиту родины. В ополчение, которое возглавлял князь Димитрий Пожарский, был прислан из Казани чудотворный образ Пресвятой Богородицы.