"Россети Урал" устанавливают птицезащитные устройства на ЛЭП около водоемов, свалок и на путях миграции птиц

В Свердловской области энергетики "Россети Урал" устанавливают птицезащитные устройства на высоковольтные линии электропередачи, проходящие через места традиционного скопления птиц. Ранее такую работу провели в Челябинской области около природного заказника.

130 ПЗУ установлены энергетиками Восточных сетей компании в местах массового гнездования и кормёжки пернатых, находящихся вблизи водоемов, полигонов ТБО и на путях миграции птиц.

Эти устройства, выполненные из легкого полимерного материала, не только предотвращают гибель птиц от удара током, но и защищают элементы электросетей, в частности изоляторы, от негативного воздействия окружающей среды, а также продуктов жизнедеятельности пернатых, что продлевает срок их службы и способствует снижению количества аварийных отключений линий электропередачи.

Устройствами оснастили 5 воздушных линий 110 кВ, расположенных на территориях городских округов Асбест, Сухой Лог, Богданович. Это линии электропередачи "Асбест-Знаменская", "Кортогуз-Фарфоровая", "Захаровская-Скатинская", "БАЭС-Кортогуз", "Асбест-БАЭС".

На оснащение птицезащитными устройствами данных воздушных линий электропередачи филиал "Свердловэнерго" направил более 650 тысяч рублей.