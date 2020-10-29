Археологами найдены новые места захоронения репрессированных жителей Екатеринбурга

В День памяти жертв политических репрессий, Музей истории Екатеринбурга представит членам комиссии по изучению и благоустройству Мемориала информацию о найденном захоронении репрессированных горожан, которых массово расстреливали в 1930-50 гг. Заседание пройдет 30 октября под руководством вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе музея, на 12-м километре Московского тракта, где и проводился массовый расстрел, по разным данным погребено от 20 до 40 тыс. человек. Работы на этом месте ведутся уже 30 лет, а площадка Мемориала была передана Музею истории Екатеринбурга в 2016 г.

В музее также пояснили, что обследования территории проводились с 2018 г. в несколько этапов, но важные результаты дали только в этом году. Поисковикам удалось очертить две зоны предполагаемых массовых захоронений. Помимо этого были также зафиксированы и индивидуальные могилы, в одной из которых на глубине более 2 м. и были обнаружены человеческие останки.

Полный объем работы не был выполнен из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса.

"Можно предположить, что выбор этого места в качестве захоронения репрессированных карательными органами свершился ещё в 1918 году, когда его присмотрели непосредственный руководитель расстрела семьи Николая II Яков Михайлович Юровский со своим товарищем. Они выбрали подходящую шахту для сокрытия тел царской семьи и их приближенных. Сделать это в районе 12-го километра Московского тракта у них не получилось, но место приметили. Леса почти везде перекопаны горно-разведочными шурфами и карьерами на предмет поиска железа, меди, золота, известняка, мрамора и т.п. Со временем могильные ямы осыпались и становились похожи на провалы геологических выработок", — рассказал Сергей Погорелов.

Директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский утверждает, что, полученные результаты предполагают работы на данном участке и в следующем году. Более того, для получения охранного статуса данного объекта как достопримечательного места и дальнейших работ по проектированию реконструкции Мемориала, необходимо провести комплекс определенных мероприятий, включающих в себя установку и документацию всех границ зон захоронений, контуров могил и других объектов, связанных с существованием расстрельного полигона.