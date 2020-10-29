На Южном Урале общественники просят наказать подрядчика, который укладывал асфальт в снег

На Южном Урале активисты ОНФ просят власти наказать на подрядчика, который сорвал сроки ремонта дороги в Еткуле, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения.

ООО "Мегастрой" выполняет ремонт дороги ив селе Еткуль, цена контракта – 17 млн руб. Сдать работы подрядчик должен был не позднее 27 октября. Местные жители рассказали, что рабочие укладывали асфальт прямо в снег. Общественники выехали на место 28 октября и установили, что данный участок отремонтирован лишь наполовину, дорожная техника не работала, рабочих на месте не оказалось.

О выявленных нарушениях активисты ОНФ сообщили в администрацию района.

"Мы настаиваем на том, чтобы чиновники инициировали взятие проб с данного участка на толщину и состав смесей, а также на водонасыщение, поскольку есть все основания предполагать, что данные работы действительно проводились во время неблагоприятных погодных условий", – сообщил эксперт регионального отделения ОНФ в Челябинской области Олег Гудимов.

Активисты намерены провести повторную проверку весной, чтобы посмотреть не сойдет ли асфальт вместе со снегом.

Общественники уверены, что чиновники должны принять строгие меры в отношении исполнителя за сорванные сроки и несоблюдение культуры производства дорожных работ. Если этого не произойдет, они намерены обратиться в надзорные органы.