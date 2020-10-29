Тюменская служба занятости и HeadHunter представили совместный проект на "Инфотех-2020"

На XIII Тюменском цифровой форуме "ИНФОТЕХ-2020" департамент труда и занятости населения Тюменской области и крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента HeadHunter представили совместный проект, который облегчит поиск работы для тюменцев. Портал службы занятости предоставит доступ к базе вакансий HeadHunter через единое окно входа и удобный инструмент для поиска работы.

В планах обеспечить совместный анализ данных и прогнозирование рынка труда, запуск совместных цифровых инструментов, карьерные и образовательные мероприятия, подтвердила Ирина Котусенко, директор HeadHunter по северу ЦФО.

"Служба занятости населения Тюменской области стремится стать удобным инструментом для карьерной самореализации граждан, местом, где работодатель и работник находят друг друга и получают эффективные, понятные и удобные услуги. Мы открыты и готовы улучшать свои процессы, становиться удобнее, и сотрудничество с таким гигантом, как HeadHunter, для нас большой опыт", — подчеркнула Надежда Мазуркевич, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области.

С начала введения режима повышенной готовности и ограничения деятельности большинства предприятий обращаемость граждан в службу занятости выросла кратно, почти в 10 раз. Основной задачей было поддержать население, быстро и доступно оказать поддержку в столь непростое время.

Специалисты службы занятости оперативно освоили информационные системы, изменили нормативную базу и начали принимать заявления для постановки на учет дистанционно — через портал "Работа в России". Сейчас же одна из основных задач — обеспечить людей легальной работой. Информацию о вакансиях граждане получают на электронную почту без посещения центра занятости. Перерегистрация граждан также проводится дистанционно.

В период введения режима повышенной готовности 100% граждан и работодателей взаимодействовали с центрами занятости населения в электронном виде.