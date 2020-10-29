29 Октября 2020
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Общество Челябинская область
школьное питание, еда, столовая (2020) | Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

На Южном Урале возбуждено уголовное дело о хищении денег, сданных на школьное питание

В Челябинской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств родителей, сданных на питание, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в МОУ "Фершампенуазская средняя школа". Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки.

За 2019-2020 г. родители школьников сдали на питание более700 тыс. руб. Однако часть денежных средств в размере не менее 208 тыс. руб. не были сданы в кассу школы, а были похищены.

Материалы проверки направили в следственные органы, где было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного лицом с использованием своего служебного положения.

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На Южном Урале возбуждено уголовное дело о хищении денег, сданных на школьное питание

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Теги: школьное питание, проверка, прокуратура, уголовное дело,



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