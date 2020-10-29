29 Октября 2020
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добродеев олег борисович председатель вгтрк (2005) | Фото: Накануне.ru

Кадыров считает, что на ВГТРК дают самую "полную и правдивую информацию"

Глава Чечни Рамзан Кадыров невероятно активен в последнее время в своем telegram-канале. То он грозит терактами президенту Франции, то поздравляет "дорогого брата" Олега Добродеева с днем рождения. Кадыров называет главу ВГТРК "профессионалом высокого уровня".

"Под его руководством проводится огромная работа по сохранению культуры и традиций народов Российской Федерации, межнационального мира и единства на федеральных каналах, входящих в ВГТРК, региональном телевидении. Благодаря глубоко продуманной политике журналистов ВГТРК мы получаем самую полную, правдивую и последнюю информацию о событиях в мире и регионах России", - пишет лава республики.

Кадыров напомнил, что Добродеев помогал становлению филиала ВГТРК в Чечне, за что был награжден медалью памяти Ахмата Кадырова.  

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Кадыров считает, что на ВГТРК дают самую "полную и правдивую информацию"

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Теги: рамзан кадыров, олег добродеев, вгтрк



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