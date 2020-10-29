Все российские клубы проиграли в своих матчах в Лиге чемпионов

Все три российских клуба проиграли в своих матчах в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов UEFA.

Накануне вечером "Краснодар" на своём поле был разгромлен "Челси" - 0:4. Хадсон-Одои, Тимо Вернер, Хаким Зиеш и Кристиан Пулишич отличились за английскую команду.

В другом матче группы E "Севилья" дома обыграла "Ренн" - 1:0.

"Зенит" проиграл второй матч из двух. На этот раз уступил на выезде дортмундской "Боруссии" - 0:2. Джейдон Санчо и Эрлинг Холанд огорчили петербургскую команду.

В параллельном матче группы F "Брюгге" и "Лацио" не выявили победителя - 1:1.

Добавим, что накануне свой матч проиграл и "Локомотив", уступив дома действующему обладателю Лиги чемпионов мюнхенской "Баварии".