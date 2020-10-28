29 Октября 2020
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COVID-19 (2020) | Фото: Правительство Пермского края

В Курганскую область для помощи в борьбе с COVID-19 приедут военные медики

В Курганскую область на борьбу с новой коронавирусной инфекцией будут направлены военные медики. Об этом Накануне.RU сообщили в Минобороне РФ.

По поручению министра обороны Сергея Шойгу, в регион будет направлена сводная бригада военных медицинских специалистов: реаниматологи, пульмонологи и анестезиологи. Они не только займутся приемом в местных больницах и "ковидных" госпиталях, но и организуют консультации для гражданских коллег.

Военные врачи ЦВО прошли специальную подготовку, имеют большой практический опыт в оказании помощи больным коронавирусной инфекцией, оснащены необходимым оборудованием и медикаментами для организации оперативной работы в очагах возникновения инфекции.

Отметим, что ранее курганские врачи обратились к президенту России Владимиру Путину с жалобой на "коллапс"местной системы здравоохранения.

После этого в Минздаве РФ сообщили, что для выезда в Курганскую область сформированы и направлены четыре бригады высококвалифицированных специалистов, где будет оказываться не только организационно-методическая, но и практическая помощь пациентам.

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В Курганскую область для помощи в борьбе с COVID-19 приедут военные медики

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Теги: коронавирус, врачи, Минобороны РФ, COVID-9



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