28 Октября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
детский сад, детсад, стулья, парта (2020) | Фото: пресс-служба Воронежской городской думы

В Югре из-за замкнувшей проводки эвакуировали детский сад

В Ханты-Мансийске эвакуировали детский сад "Антошка" по ул. Лермонтова из-за запаха электропроводки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Югре, в 9.14 поступило сообщение о запахе электропроводки. 21 ребенок и трое сотрудников самостоятельно эвакуировались.

На происшествие от подразделений МЧС России выехали три единицы техники, 10 человек личного состава. По прибытию к месту происшествия была проведена разведка, в ходе которой установлено замыкание потолочной электропроводки в санузле без горения. Убедившись, что угрозы жизни и здоровью людей нет, пожарные убыли в пункт дислокации.

 

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В Югре из-за замкнувшей проводки эвакуировали детский сад

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Теги: мчс, детский сад, проводка, эвакуация



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