В Югре из-за замкнувшей проводки эвакуировали детский сад

В Ханты-Мансийске эвакуировали детский сад "Антошка" по ул. Лермонтова из-за запаха электропроводки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Югре, в 9.14 поступило сообщение о запахе электропроводки. 21 ребенок и трое сотрудников самостоятельно эвакуировались.

На происшествие от подразделений МЧС России выехали три единицы техники, 10 человек личного состава. По прибытию к месту происшествия была проведена разведка, в ходе которой установлено замыкание потолочной электропроводки в санузле без горения. Убедившись, что угрозы жизни и здоровью людей нет, пожарные убыли в пункт дислокации.