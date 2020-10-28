28 Октября 2020
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Общество Челябинская область
медицина, врач, больница, кислородная маска (2017) | Фото: oppps.ru

Власти Челябинской области докупают кислородные концентраторы для ковидных больниц

Власти Челябинской области принимают меры для увеличения производства кислорода в регионе для ковидных больниц, передает корреспондент Накануне.RU.

Первый вице-губернатор Ирина Гехт на брифинге сообщила, что в регионе в настоящий момент нет проблем с кислородом, но ситуация напряженная.

"У нас количество потребляемого медицинскими организациями кислорода выросло в разы. Сегодня мы задействуем мощности ММК. Ведем переговоры с Ашинским металлургическим заводом и с "Мечелом", ставим дополнительные газификаторы в больницах, более мощные. Пока ситуация контролируемая, но мы предпринимаем меры для увеличения производства кислорода для того, чтобы создать еще и резерв", - подчеркнула она.

Кроме того, в регионе докупают кислородные концентраторы для больниц.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщил, что в Ростове-на-Дону несколько пациентов отделения реанимации, находившихся на кислородной поддержке, скончались при отключении подачи газа. Власти подтвердили смерть пяти пациентов.

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Власти Челябинской области докупают кислородные концентраторы для ковидных больниц

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Теги: Ирина Гехт, коронавирус, больница, кислород,



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