28 Октября 2020
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Экономика Свердловская область Уральский ФО
посёлок Рудный, школа номер 34 (2019) | Фото: Накануне.RU

Инженеры и учителя: названы самые востребованные профессии на Среднем Урале

Стали известны самые востребованные профессии в экономике Среднего Урала.
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Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, контрольные цифры приема в вузы необходимых специалистов на 2022-2023 годы были рассмотрены на Координационном совете по кадровому обеспечению экономики Свердловской области. Регион будет запрашивать 16 тыс. 865 мест для специалистов, которые будут обучаться за счет российского бюджета.

"При формировании запроса в министерство науки и высшего образования РФ учтены реализуемые инвестиционные и национальные проекты, пожелания бизнес-структур, мнение отраслевых органов власти и процент трудоустройства выпускников в области. Коррективы внесли и события этого года", - отметила исполняющая обязанности министра экономики и территориального развития Свердловской области Татьяна Гладкова.

Больше половины необходимых Среднему Уралу специалистов относятся к группе "Инженерное дело, технологии и технические науки" – 51,2%, на втором месте "Образование и педагогические науки" – 18,45%. Доля групп "Науки об обществе" составляет 12,5%, далее идут специалисты группы "Здравоохранение и медицинские науки" – 5%.

врач, доктор, ГКБ №40, кабинет компьютерной томографии(2020)|Фото: Накануне.RU

В связи с возросшим спросом на дистанционное взаимодействие в сфере торговли, образования и других услуг, вырос спрос на специалистов логистики и информационных технологий. С учетом задач национальной программы "Цифровая экономика" и поручения губернатора сохранен тренд на увеличение количества бюджетных мест по направлению информационно-телекоммуникационные технологии. Прием, по сравнению с предыдущим периодом, предлагается увеличить на 12,6% - в этом случае будет подготовлено 2 тыс. 272 востребованных IT-специалиста.

Национальные проекты "Жилье и городская среда" и "Безопасные и качественные автомобильные дороги" повлияли на увеличение набора по направлениям "Архитектура" и "Строительство". В этом заинтересованы крупные строительные и промышленные компании, работающие на территории Свердловской области.

Ремонт школы № 25(2020)|Фото: Накануне.RU

Также на заседании совета был поднят вопрос учета потребностей малого бизнеса, который влияет на экономику региона. Татьяна Гладкова рассказала, что в области уже идет выстраивание механизмов определения потребностей малого и среднего предпринимательства в кадрах со средним профессиональным образованием и их обучению дополнительным компетенциям.

Стоит отметить, что на 2021-2022 учебный год установленные контрольные цифры приема составляют 16 тыс. 742 места.

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Инженеры и учителя: названы самые востребованные профессии на Среднем Урале

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Теги: профессии, экономика, Средний Урал



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