Южноуральцам с COVID-19, которые находятся на амбулаторном лечении, хотят выдавать пульсоксиметры

В Челябинской области планируют выдавать пульсоксиметры больным коронавирусом, которые находятся на амбулаторном лечении. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящий момент прорабатывается вопрос по приобретению пульсоксиметров. Их планируется выдавать пациентам с коронавирусом, особенно пенсионерам, которые проходят лечение амбулаторно. Заболевшие смогут измерять сатурацию и в случае необходимости сигнализировать об изменениях своего состояния участковым терапевтам

"Я думаю, что мы в ближайшее время эту программу по бесплатной выдаче пульсоксиметров начнем реализовывать совместно с благотворительными фондами", - отметила Ирина Гехт.