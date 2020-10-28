28 Октября 2020
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Общество Челябинская область
врач, доктор, ГКБ №40, кабинет компьютерной томографии (2020) | Фото: Накануне.RU

Южноуральцам с COVID-19, которые находятся на амбулаторном лечении, хотят выдавать пульсоксиметры

В Челябинской области планируют выдавать пульсоксиметры больным коронавирусом, которые находятся на амбулаторном лечении. Об этом на брифинге сообщила первый вице-губернатор Ирина Гехт, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящий момент прорабатывается вопрос по приобретению пульсоксиметров. Их планируется выдавать пациентам с коронавирусом, особенно пенсионерам, которые проходят лечение амбулаторно. Заболевшие смогут измерять сатурацию и в случае необходимости сигнализировать об изменениях своего состояния участковым терапевтам

"Я думаю, что мы в ближайшее время эту программу по бесплатной выдаче пульсоксиметров начнем реализовывать совместно с благотворительными фондами", - отметила Ирина Гехт.

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Южноуральцам с COVID-19, которые находятся на амбулаторном лечении, хотят выдавать пульсоксиметры

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Теги: коронавирус, Ирина Гехт, лечение,



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