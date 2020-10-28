У участников испытаний вакцины "Спутник V" выявили коронавирус

Несколько добровольцев, испытывающих вакцину "Спутник V", получили положительный результат теста на коронавирус COVID-19. Об этом сообщил директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Он уточнил, что зараженные могли получить не вакцину, а плацебо. Точные данные можно будет получить в середине ноября после расшифровки данных, передает РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы Валерий Гартунг, который принимал участие в испытании "Спутник V", сообщил, что заболел COVID-19. Он предположил, что получил плацебо.

Напомним, около четверти добровольцев, которые приняли участие в третьем этапе клинических испытаний вакцины от коронавируса "Спутник V", получили плацебо. Как заявил Гинцбург, это делается для того, чтобы сравнить эпидемиологическую эффективность препарата.