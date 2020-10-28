Свердловские рестораны и бары больше не смогут работать после 23.00

С 29 октября предприятия общественного питания Свердловской области больше не смогут обслуживать своих посетителей с 23.00 и до 6 утра. Соответствующие изменения в указ об особом режиме внес губернатор Евгений Куйвашев, придерживаясь рекомендаций главного санврача РФ.

"Сейчас действительно многое зависит от ответственности каждого. Думаю, никто не заинтересован в усугублении эпидситуации. Пожалуйста, соблюдайте меры предосторожности и будьте здоровы!" – отметил Евгений Куйвашев.

Исключением по временному режиму работы общепита являются услуги обслуживания на вынос и доставка заказов в ночное время. Столовые предприятий, обслуживающие сотрудников круглосуточно, точки общепита в аэропорту Кольцово, а также на железнодорожных и автовокзалах тоже остаются работать в прежнем режиме.

Помимо этого, в документе прописан обязательный масочный режим в закрытых помещениях на территории общего пользования в городе и на открытом воздухе за пределами муниципалитетов. В местах массового пребывания, а также общественном транспорте необходимо соблюдать дистанцию в 1,5 м. Посадочные места в помещениях общепита и такси также должны быть оснащены защитными экранами и перегородками.

Напомним, что вчера замгубернатора Павел Креков сообщил о прорабатываемых вариантах исполнения новых рекомендаций Роспотребнадзора.